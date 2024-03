Nella nuova campagna di Gucci | Kingsley Ben-Adir indossa i suoi mocassini preferiti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2024) Grandi notizie per gli amanti delle scarpe di tutto il mondo:Ben-ha ottenuto un ruolo da protagonista nell'ultimadiper l’iconico mocassino Horsebit 1953 - ed è la chiusura di un cerchio perfetto. «Tra gli 11 e i 16 anni ho avuto circa tre o quattro paia di», ha raccontato l'attore a GQ. «Mia nonna mi ha viziato. Non erano adatti all'uniforme scolastica, ma mi hanno dato una certa popolarità». Per questo, quando a Ben-è stato chiesto di essere il testimonial dell'ultimadiche celebra il classico mocassino Horsebit del 1953, è stato un vero e proprio segno del destino. Ladiarriva al termine di un paio di mesi ...