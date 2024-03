Nasce MUSICANTE AWARD – PREMIO PINO DANIELE | il Music Live Contest in memoria di PINO DANIELE dedicato a giovani artisti

Pino Daniele Day, il figlio Alessandro: «Un caposcuola che guardava avanti» - Oggi è il Pino Daniele Day. Un trittico di iniziative nel nome del grande cantautore napoletano, nel giorno del compleanno, dell’onomastico e della festa del papà. Lo racconta ...leggo

Pino Daniele, Nasce il suo premio - Nasce il "MUSICANTE award - Premio Pino Daniele", il Live Contest di musica pop rock rivolto a giovani artisti in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali ...ilgiornale

Pino Daniele, Nasce un premio dedicato all’artista: ecco come partecipare - Per l’ente che presiedo, quei frutti sono i semi che conservano nella matrice un sistema di valori da trasferire, per questo Nasce il MUSICANTE Award; per noi è simbolicamente un vivaio di giovani ...tag24