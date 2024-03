Napoli | non solo Zielinski | l’Inter ha pronti 40 milioni per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 19 marzo 2024)guarda in casaper rinforzarsi in vista della prossima stagione: oltre ac’è un altro azzurro sul taccuino di Marotta. Un’altra giornata di campionato si è conclusa in casa. Gli azzurri hanno affrontatoche procede spedita verso il 20° scudetto della sua storia. Contro il, però, i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un pareggio. Il, ora, dovrà fare quasi bottino pieno nelle ultime 9 partite per provare a centrare quantomeno il quinto posto che vorrebbe dire quasi certamente Champions League. Inter-, però, non è stato un match come tutti gli altri. Oltre alle tantissime polemiche delle ultime ore per il caso Acerbi-Juan Jesus, il match è stato anche un intreccio tra presente e futuro di ...