Naike Rivelli e Putin | popolo e governo | le sue clamorose parole in russo a urne chiuse

(Di martedì 19 marzo 2024) "Non si può incolpare unper le scelte di un".con un video pubblicato su Instagram torna a prendere posizione a sostegno della Russia che ha confermato con l'80% dei voti Vladimircome presidente. "E soprattutto", ha aggiunto, "non alimentiamo un odio inutile che non risolve problemi". La figlia di Ornella Muti ha poi voluto spiegare ai suoi followers, ancora una volta, i motivi del suo viaggio in Russia. Lo aveva già fatto lo scorso novembre, quando insieme alla madre erano andate a Mosca ricevendo molte critiche, e oggi torna a puntualizzare con "tutte quelle persone che si arrabbiano perché andiamo in Russia". "Vorrei dire che siamo per metà russe. E non si possono condannare le persone perché vanno a visitare il Paese da dove provengono", ha scritto sotto ...

