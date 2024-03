Musicisti appassionati di vigne e vini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Il sesto appuntamento di Strade Blu Live, è in programma giovedì alle 21, con una serata che si muove tra Piemonte e Veneto, con storie die vignaioli partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti. Ospiti saranno infatti un musicista, Stefano Marelli (nella foto), che non nasconde già dal nome del suo progetto i suoi trascorsi in vigna nel tortonese: Solfiti e altri additivi. Una storia perfettamente aderente allo spirito della rassegna che ospita anche un vignaiolo con una grande storia di vita e vino del veronese: Cristiano Saletti. La serata sarà condotta da Maurizio Pratelli. Per informazioni e prenotazioni 031.507128.