Murelli Lega | Presto Tavolo nazionale al ministero su cardiomiopatie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - “Come Intergruppo sulle malattie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte e di ricovero in Italia, vogliamo approfondire la situazione dellenel nostro Paese. Anche io ho avuto dei problemi di aritmia, so cosa si prova". Così all'Adnkronos Salute Elena, senatrice dellae presidente dell'Intergruppo parlamentare sulle malattie cardio, cerebro e vascolari, in occasione della presentazione - oggi in Senato - di una 'roadmap' per migliorare assistenza e cure per 350mila italiani colpiti da cardiomiopatia. L'evento, nella Sala Caduti di Nassiriya è stato promosso a Palazzo Madama proprio su iniziativa della senatrice. "Grazie all'importante lavoro dei cardiologi dell'Università di Firenze e della Società italiana di cardiologia - aggiunge - è ...