Multimedica riduce del 75% il suo impatto ambientale con un macchinario unico in Lombardia

(Di martedì 19 marzo 2024) Sesto San Giovanni –il suocon un -75% del volume dei rifiuti ospedalieri a rischio infettivo, grazie a una nuova tecnologia. In due ospedali sono stati installati macchinari in grado di processare fino a 110 chili di rifiuti infetti all’ora,ndone volume e peso, e trasformandoli in materiale secco e sterile che può essere smaltito nell’indifferenziato. L’azienda introduce anche un sistema più efficiente di raccolta dei rifiuti speciali e adotta protocolli per una maggior sicurezza degli operatori preposti alla movimentazione di tali rifiuti, cresciuti di oltre il 24% in Italia dopo la pandemia da Covid. Garze, guanti, cannule, cateteri, mascherine e altri dispositivi contaminati da materiale biologico sono infatti i cosiddetti “rot”, rifiuti ospedalieri ...