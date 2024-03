Motogp Aldeguer | il sogno Rosso è realtà In Ducati dal 2025 | ipotesi Pramac

(Di martedì 19 marzo 2024) Fermíne il ’salto’. Dalil pilota spagnolo guiderà unaDesmosedici GP (probabilmente) nella massima serie per i prossimi due anni, con l’opzione di estendere l’accordo per ulteriori due. Aledeguer, 18enne di La Ñora (Murcia, Spagna), nel 2022 ha corso la sua prima stagione completa e l’anno scorso ha vinto la prima gara finendo il Mondiale in terza posizione con 5 vittorie, 7 podi e 3 pole position. Quest’anno Fermíncorrerà l’ultima stagione nel Campionato del Mondo Moto2. "è uno dei piloti più forti della nuova generazione" dice Luigi Dall’Igna, direttore generale diCorse.

Ducati, Fermin Aldeguer ha firmato: correrà in Motogp dal 2025 - Ducati, ufficiale l’accordo con Fermin Aldeguer: correrà in Motogp dal 2025 – Ducati corse ha chiuso un accordo con Fermin Aldeguer, astro nascente del motociclismo che si è messo in mostra in ...tag24

Motogp | GP Portogallo, Acosta: “L’obiettivo principale è continuare ad adattarsi” - Motogp KTM Tech3 - Pedro Acosta dopo l'ottimo weekend di debutto in Qatar è pronto per il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024. Acosta esprime il suo favore per il circuito ...motograndprix.motorionline

Motogp, Fermin Aldeguer firma con Ducati per il 2025! Contratto biennale per il giovane talento spagnolo - Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno trovato conferma quest'oggi con l'annuncio ufficiale della Ducati, che ha comunicato di aver trovato un accordo pluriennale con Fermin Aldeguer. Il giovane tal ...oasport