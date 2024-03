Mosconi | Andiamo avanti e crediamoci fino in fondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Il giorno dopo il pareggio contro il Sestri Levante è "strano" in casa Fermana. C’è tanta frustrazione per non essere riusciti ancora una volta a non avere portato dalla propria parte una partita dominata per larghi tratti. Frustrazione anche per la classifica: -3 dall’Olbia penultimo, -12 dall’Ancona sedicesima, quando mancano sei giornate alla fine. Non vincere contro i liguri ha messo metà lapide sulla salvezza dei gialloblù, maa che l’aritmetica lo concede, perché non crederci? Il primo a dirlo dopo la partita è stato mister Andrea, lucido sull’analisi del momento senza eccessivi voli pindarici. Il silenzio al triplice fischio della gara del Recchioni poteva gelare chiunque. Mutismo scaldato dagli applausi del pubblico per la squadra, hanno riconosciuto che Misuraca e compagni hanno dato tutto e che spesso la cattiva sorte si è ...