Mosaico sull’orlo del baratro

(Di martedì 19 marzo 2024) La pesante sconfitta a Campagnola di Reggio e la contemporanea inattesa vittoria del Sassuolo contro l’Everest Piacenza (entrambe con punteggio di 3-0) segnano la probabile e malinconica chiusura del sipario sulla stagione delRavenna. I punti di distacco dal Sassuolo, quintultimo, sono ora 9 con soltanto sei partite da giocare, fra le quali lo scontro diretto con le emiliane di sabato prossimo al Costa, dove una vittoria costituirà una condizione necessaria, ma non sufficiente, per le residue speranze di una salvezza che sarebbe clamorosa. La squadra di Tisci (schierata con Engaldini in regia e Bacchilega opposta) si è espressa male, rimanendo stabilmente in ritardo nel punteggio in tutti e tre i set e non trovando la bella continuità in attacco che aveva permesso di fare risultato sette giorni prima contro Genova. Una parziale consolazione è giunta dalla ...