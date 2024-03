Morto per un cavo d’acciaio sul percorso da enduro | “Trappola folle | anche io e mio padre abbiamo rischiato”

È Morto David Seidler , sceneggiatore del film Il discorso del Re, per il quale vinse l' Oscar nel 2011. Aveva 86 anni. Stando a quanto riporta il The Guardian, è venuto a mancare durante una gita di ... (fanpage)

La Procura di Macerata ha indagato 5 medici per la morte di Carmine P., 13enne napoletano, deceduto per un carcinoma a un ginocchio nel dicembre 2023.Continua a leggere (fanpage)

Il dolore sui social: «Sarai sempre con noi» - BISENTI. Amava i viaggi, la moto, gli amici. Mordeva la vita così come solo a 25 anni si può fare. Damiano Bufo se n’ è andato per sempre in sella alla sua moto da cross nelle campagne tra Bisenti e ...informazione

Colpisce un’anziana con un sasso per rapinarla: arrestata una ragazza di 19 anni - Sul posto sono intervenuti i carabinieri: i militari hanno immediatamente fermato e arrestato la diciannovenne. L'hanno portata in caserma per tutti gli accertamenti di rito. Al termine di questi, ...fanpage

Macerata, muore di tumore a 13 anni per una mancata diagnosi: medici indagati - CASERTA- È stata aperta un'inchiesta per la morte di P.C., un 13enne deceduto per un tumore non diagnosticato in tempo. La Procura di Macerata ha iscritto nel registro degli ...corriereadriatico