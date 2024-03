Morto l’ex giocatore di hockey Konstantin Koltsov | fidanzato di Aryna Sabalenka

(Di martedì 19 marzo 2024) Una notizia ha sconvolto il mondo dello sport nella mattinata. La federazione bielorussa diha annunciato la scomparsa all’improvviso, senza dunque entrare nelle cause, deldella Nazionale. La news tocca due volte lo sport: il 42 enne deceduto ieri, infatti, eracon la tennista bielorussa, numero due del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open. La tennista in questi giorni è ovviamente negli Stati Uniti, pronta a disputare il Masters 1000 di Miami, ma molto difficilmente scenderà in campo visto l’accaduto. Anche perché, secondo siti di informazione bielorussi, il suo compagno si trovava proprio con lei in questi giorni in terra statunitense.

