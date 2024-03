Morto Joe Barone | da Pozzallo ai Cosmos | poi l' arrivo a Firenze Lottatore appassionato | sognava un trofeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – La Fiorentina e il mondo del calcio piangono la scomparsa di Joe, deceduto nella giornata di oggi al San Raffaele dopo il malore cardiaco che lo ha colto domenica scorsa nel ritiro della Fiorentina che stava preparando la partita contro l'Atalanta. Malore per Joe, dirigenti e giocatori della Fiorentina al San Raffaele Un arresto cardiaco che poi si è rivelato fatale., che domani avrebbe compiuto 58 anni, lascia la moglie Camilla, i quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, oltre al nipotino Giuseppe Tommaso, di circa un anno, arrivato con la mamma nelle ultime ore in Italia. Sgomento nel mondo Fiorentina. La società viola ripiomba in un incubo dopo la scomparsa di Davide Astori nel 2018. L'infarto acuto del miocardio L’intervento chirurgico Joe ...