Morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone

(Di martedì 19 marzo 2024) Con "Dolore profondo e immensa tristezza" il club viola ha annunciato la scomparsa del dirigente FIRENZE - "Con un dolore profondo e immensa tristezza, laoggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del club e che non sarà mai dimenticata. Il dirett

(Adnkronos) – Joe Barone è morto . Il direttore generale della Fiorentina , 57 anni , era ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore accusato domenica, poche ore ... (periodicodaily)

Fiorentina, Morto il dg Joe Barone: era ricoverato dopo l'arresto cardiaco - Lutto in casa Fiorentina e per tutto il calcio italiano. È Morto Joe Barone, direttore generale della squadra viola: domani avrebbe compiuto 58 anni. Si trovava ricoverato in terapia intensiva ...tg24.sky

Morto Joe Barone, il dg della Fiorentina aveva 57 anni: le reazioni del mondo del calcio - La notizia era nell'aria, è Morto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Aveva 57 anni e nella giornata di domani, 20 marzo, avrebbe festeggiato il 58esimo compleanno. Il dg della Viola si è ...ilmessaggero

E’ Morto Joe Barone, il dg della Fiorentina aveva 57 anni: si è spento dopo 2 giorni di agonia - E’ Morto a 57 anni Joe Barone ... una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto ...blitzquotidiano