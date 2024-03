Morto Barone | Figc | 1' di silenzio su tutti i campi di calcio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Lae il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari e della Fiorentina per la scomparsa di Joe. In sua memoria è stato disposto un minuto di raccoglimento, che sarà osservato prima dell'inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma da oggi e fino alla prossima rispettiva giornata dionato.aveva affiancato in questi anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nella gestione della società, mostrando grande attenzione anche all'attività della squadra femminile viola. Lo scorso febbraio aveva accolto al 'Viola Park' le calciatrici della Nazionale Femminile in occasione dell'amichevole con l'Irlanda, disputata presso il nuovo quartier generale del club. "Perdo un ...