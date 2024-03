(Di martedì 19 marzo 2024) L'iniziativa della Uil per sensibilizzare sul tema Sensibilizzare sul tema dellesul. Questo l'obiettivo dell'iniziativa della Uil che ha portato indeltante quante le vittime che si registrano ogni anno.

'Stolen Girl' con Scott Eastwood sarà girato in Puglia - "Il budget complessivo dell'opera si attesta intorno ai 25 milioni di euro e la maggior parte della produzione avverrà in Italia - si legge in una nota - con significative ricadute sul territorio, ...ansa

Trapper morto in cella, domani sarà effettuata l'autopsia - Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Jordan Tinti, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato nella notte tra l'11 e il 12 marzo in una cella del carcere di Pavia, dove ...ansa

Morti sul lavoro, flash mob a Roma: mille bare in piazza del Popolo - Sensibilizzare sul tema delle Morti sul lavoro. Questo l'obiettivo dell'iniziativa della Uil che ha portato in piazza del Popolo a Roma mille bare tante quante le vittime che si registrano ogni anno.adnkronos