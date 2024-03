Morte Maradona | il processo inizierà il 4 giugno a San Isidro

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilsulladi Diego Armandoil prossimo 4nella città di San, in Argentina. La data è stata fissata di recente dal Tribunale penale orale n.3, composto dai giudici Verónica Mara Di Tommaso, Maximiliano Savarino e dal magistrato sostituto Julieta Makintach. L’ex campione del mondo, scomparso all’età di 60 anni il 25 novembre 2020, era circondato da un’equipe medica che doveva monitorarlo dopo un’operazione molto delicata. Le cose, come purtroppo sappiamo, sono andate diversamente e di conseguenza sono state imputate otto persone, accusate di aver contribuito o causato volontariamente ladel ‘Pibe de oro’: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, la dottoressa Nancy ...

