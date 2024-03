Morte Joe Barone | il cordoglio dell’Inter per la scomparsa

(Di martedì 19 marzo 2024) È triste notizia di pochi minuti fa ladi Joe, direttore generale della Fiorentina che domani avrebbe compiuto 58 anni. L’Inter ha appena inviato un messaggio di. IL SALUTO– “FC Internazionale Milano esprime il proprioper ladi Joee si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Firenze, 19 marzo 2024 – Tutti speravano in un esito diverso, ma alla fine è arrivata la tragica notizia della morte del direttore generale della Fiorentina Joe Barone . Il mondo del calcio, e non ... (lanazione)

Joe Barone non ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni dopo il malore accusato giorni fa Joe Barone ha segnato la vita della Fiorentina in questi ... (calcionews24)

Morto Joe Barone : le cause della morte del dirigente della Fiorentina Quali sono le cause della morte di Joe Barone , il dirigente della Fiorentina deceduto oggi, 19 marzo, all’età di 58 anni? Il ... (tpi)

PRIZIO, Addio Joe, e grazie di quel 'grazie' - Joe Barone non ce l'ha fatta, l'infarto che lo ha colpito domenica gli è stato fatale dopo alcuni giorni di agonia. Non l'amavo e non millanterò un'amicizia con lui ...firenzeviola

E’ morto Joe Barone, il dg della Fiorentina aveva 57 anni: si è spento dopo 2 giorni di agonia - E’ morto a 57 anni Joe Barone. Il dirigente della Fiorentina è deceduto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano dove si trovava dalla serata di domenica ...blitzquotidiano

Il mondo dello sport in lutto per il d.g. della Fiorentina - Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare». Lo scrive sul suo account X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che sottolinea come la scomparsa di Joe Barone sia ...gazzetta