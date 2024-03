Morte improvvisa a 42 anni Koltsov | è giallo bielorusso | di chi era il fidanzato | Guarda

(Di martedì 19 marzo 2024) Un altro dramma a tinte fosche nel mondo ex sovietico. E' morto a soli 42l'ex giocatore professionistadi hockey su ghiaccio Konstantincon la tennista 25enne Aryna Sabalenka, attualmente impegnata agli Open di Miami. Noto per la velocità con cui pattinava sul ghiaccio, nel ruolo di attaccante ha giocato per la nazionale bielorussa alle Olimpiadi del 2002 e del 2010 e ha trascorso una parte di tre stagioni con i Pittsburgh Penguins della National Hockey League dal 2002 al 2006. Dopo aver lasciato la NHL, ha giocato all'estero con il Salavat Yulaev, di cui recentemente era diventato assistente allenatore. La squadra ha rilasciato un comunicato per confermare la sua: "È con profondo dolore che vi informiamo che l'allenatore del Salavat Yulaev, Konstantin ...

