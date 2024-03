Morte di Joe Barone | il feretro è arrivato al Viola Park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – E’intorno alle 20.45 aldi Bagno a Ripoli ildi Joe. Il direttore generale della Fiorentina, scomparso in mattinata dopo il malore che lo ha colpito domenica prima della partita tra Atalanta e, è stato accolto da diversi tifosi, che hanno applauditoal passaggio del carro funebre. Fotocronache Germogli Nelviene allestita la camera ardente che aprirà alle 9 del mattino di giovedì 20 marzo. Nella giornata di venerdì poi il trasferimento a Pozzallo, sua città natale, per una funzione religiosa. Quindi la partenza per gli Stati Uniti, doveverrà sepolto.