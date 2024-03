Morte di Giovambattista Cutolo | la mamma in Tribunale | “Vogliamo giustizia o faremo la rivoluzione”

(Di martedì 19 marzo 2024) Sit in di familiari e amici all'esterno delper i Minori dei Colli Aminei, in occasione dell'udienza preliminare del processo per ladi Giogiò. Il padre: "Chiediamo una pena esemplare"

Omicidio Giovanbattista Cutolo, al via il processo. Il padre: "La Morte di Giogiò ha scatenato una reazione anche nella malavita" - I genitori del musicista ucciso il 31 agosto a colpi di pistola: “Giustizia” Napoli, al via il processo per l'omicidio di Giovambattista Cutolo, il giovane musicista ucciso per futili motivi a colpi ...napoli.repubblica