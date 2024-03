Morte Barone | i funerali si terranno negli Stati Uniti

(Di martedì 19 marzo 2024) La decisione per idi Joe, ex direttore generale della Fiorentina, scomparso all’età di 58 anni Come riportato dall’Ansa, idi Joenon verranno celebrati in Italia. La cerimonia si terrà infatti. Sabato è invece in programma una messa in suo ricordo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove il dg viola era nato il 20 marzo 1966. La camera ardente per l’ultimo saluto a Joe, come fa sapere la Fiorentina sui suoi canali, sarà aperta domani dalle 9 alle 21 al Viola park nel piazzale tra la Cappella di Santa Caterina ed il Padiglione eventi. Stasera è previsto l’arrivo del feretro da Milano.

