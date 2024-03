Morte Barone | Arthur | «Per sempre grato»

(Di martedì 19 marzo 2024), il cordoglio del centrocampista della Fiorentina. Il messaggio dell’ex giocatore della Juve, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Juve, via Instagram ha pubblicato un messaggio di cordoglio e di saluto a Joe, scomparso oggi. «Riposa in pace, Joe. Sono moltoper tutto quello che hai fatto per me. Fin da quando sono arrivato seistato molto disponibile e amichevole. Non lo potrò mai dimenticare. Buon viaggio».

ABODI, Con Barone tanti confronti sul futuro del calcio - "Grande e profondo dispiacere per la Morte di Joe Barone. È il sentimento che provo in questo momento, dopo aver sperato in un miracolo". Inizia così la nota del Ministro dello Sport e dei Giovani ...firenzeviola

JOE Barone - Montella: "Il tuo amore per la Fiorentina ha migliorato il mondo del calcio" - Joe Barone non ce l’ha fatta. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni al San Raffaele dopo il malore accusato prima della contro l’Atalanta. Anche Vincenzo Montel ...napolimagazine