Montolivo | «Inter la più forte | ma doveva vincere tre scudetti!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024)dà i giusti meriti all’attuale, ma in una sfida contro il Napoli di Luciano Spalletti vedrebbe gli azzurri vincitori. L’ex centrocampista ne ha parlato dagli studi di DAZN. LOTTA SCUDETTO – Riccardoè severo nel giudizio dell’in un percorso triennale, che va dallo scudetto vinto dal Milan fino al campionato attuale, passando anche dallo scudetto del Napoli: «L’è la squadra piùdel campionato, lo scudetto è strameritato. In Europa è così, te la giochi con l’Atletico Madrid, anche se un po’ l’ha buttata via. Uscire ai rigori ci può stare. L’tre: il primo sicuramente, il secondo poteva giocarselo, ma è arrivata troppo lontana. ...