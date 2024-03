Monteiasi | il derby di ritorno se lo aggiudica il Pubbetto Club in una giornata di festa per grandi e piccoli

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 19 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSabato 16 marzo 2024,(TA). Il quartono della storia amatoriale tra A.S.D.calcio e(due nella scorsa stagione in B2 e due nella B1 attuale) fa nuovamente la storia nel piccolo paese del tarantino in un clima di. Centinaia e centinaia di spettatori, infatti, sono accorsi allo stadio “A. Danucci” diper ammirare il meglio che il calcio locale possa offrire, ed il match non ha deluso le aspettative della vigilia. Entrambe in piena lotta per i rispettivi obiettivi (promozione per ile salvezza per il), le due compagini dopo un’emozionante pareggio per 2-2 dell’andata, si sono affrontate in una sfida equilibrata, ...