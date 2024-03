Mononucleosi in gravidanza | i sintomi | le possibili conseguenze e cosa fare

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 19 marzo 2024) L’attenzione alle infezioni che si possono verificare nel corso dellaè elevata, in quanto in alcuni casi vi è il rischio di trasmissione al feto prima o durane il parto. È utile quindi dedicare il nostro interesse allain, considerando come questa sia un’infezione molto comune. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), infatti, stima che oltre il 90% della popolazione mondiale entra nei primi anni di vita (o durante l’adolescenza o l’età adulta) in contatto con il virus responsabile della malattia. L’American Pregnancy Association, infatti, segnala come la maggior parte delle persone entro i 35 anni abbia sviluppato gli anticorpi per la, proprio per averla contratta negli anni precedenti. Sebbene non rientri tra le infezioni inpiù pericolose, è ...