Mondiali di Pattinaggio Figura | l’Italia a Montreal per conquistare le medaglie

(Di martedì 19 marzo 2024) Montréal, 19 marzo 2024 – Da mercoledì 20 marzo il Bell Centre di Montréal sarà teatro dei Campionati2024 didi, appuntamento clou della stagione. La rassegna iridata, che si concluderà sabato 23 marzo, segna il ritorno della competizione in Canada dopo l’edizione annullata nel 2020 a causa della pandemia di Covid 19.arriva all’appuntamento con undici atleti: Sarina Joos (Ice Skating Bolzano) in campo femminile, Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) e Nikolaj Memola (Fiamme Oro) nel settore maschile, Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) con Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre) tra le coppie di artistico, infine Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) con Victoria Manni e Carlo Roethlisberger (Icelab) nella danza. Lo scorso anno a Saitama il ...

