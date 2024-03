Mondiali di Curling Femminile | l’Italia conquista uno strepitoso poker di vittorie

(Di martedì 19 marzo 2024) Proseguono idiFemminili in Canada.ha vinto ancora e lo ha fatto con gli Stati Uniti. Nella terza giornata di gare, le Azzurre fannodi successi. Il racconto delle gare – fisg.it La squadra italiana – formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di alternate – aveva ottenuto trenelle prime tre partite. Nel quarto incontro, le azzurre hanno giocato contro gli Stati Uniti della skip Tabitha Peterson. La compagine tricolore ha cominciato col vento in poppa, issandosi sul 2-0 dopo due end e sul 3-1 dopo quattro. Nel sesto parziale,ha preso il largo, mettendo a referto ben cinque punti ...

