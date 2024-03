Moncler | la famiglia Rivetti cede 3 | 23 milioni di azioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) La, attraverso il suo veicolo Grinta, ha venduto, in un accelerated book building, 3,23dia 67 euro, con uno sconto del 3,21% rispetto all'ultima chiusura. In Borsa il titolo reagisce con un calo del 2,4% portandosi a 67,6 euro. Grinta ha inoltre stipulato con JPMorgan un contratto derivato collar con scadenza media di tre anni, a copertura di un massimo di 6,125di. Relativamente a questa operazione, in un collocamento Delta, JPMorgan ha in corso un collocamento su ulteriori 5,175disempre a 67 euro per azione. Leerano salite del 10,7% nell'ultimo mese.