Monarchia inglese agli sgoccioli | che cos’è l’undicesima ora di cui parlano i media | vicina la drammatica conclusione

(Di martedì 19 marzo 2024) Brutta situazione per la Famiglia Reale: proprio laè a serio rischio. Il tabloid parla chiaro.a rischio dopo vari incidenti di percorso. Proprio da Kensington Palace, residenza del principe William e della principessa Kate, il rischio è di creare una vera e propria voragine. Momenti complicati per la Famiglia Reale, i tabloiddel pericolo “dodicesima ora”- (foto: ANSA)- (Cityrumors.it)A ribadirlo è il Daily Mail che ha parlato di una “undicesima ora” che potrebbe mettere a rischio la corona. La situazione è descritta come “fuori controllo“, da qui tutta una serie di ipotesi e congetture che minano la serenità anche dell’intera Royal Family. Qual è la situazione Scatta l’undecima ora e questo significa essere proprio sul ciglio di una strada senza via d’uscita. L’invito è quello di ...

