Moioli e Colturi senza fortuna Tutto rinviato in Canada

(Di martedì 19 marzo 2024) Non è riuscito il bis a Michelanel secondo appuntamento con la Coppa del mondo di snowboardcross femminile sulla pista austriaca di Montafon. La ventinovenne bergamasca di Alzano Lombardo (nella foto), che con il trionfo sul filo di lana di sabato aveva messo a segno il secondo successo della stagione, guadagnandosi il pettorale giallo di leader della classifica generale, è stata eliminata nella batteria dei quarti di finale dopo una caduta,tamenteconseguenze, per un tredicesimo posto conclusivo che non rende certo merito alle sue velleità di successo. La leadership torna così a Chloe Trespeuch, a sua volta capace di imporsi nella big final e di riprendersi il primo posto in graduatoria. La francese ha preceduto sul traguardo la statunitense Lindsey Jacobellis e l’australiana Josie Baff e sale a quota 662 ...