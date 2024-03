MOGI Caffè nel cuore della Milano del pavè | da Via Stampa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Incontriamo Marco Guzzetti, chef e titolare di Via: “Cucina, Bar à vin, Ritrovo” e a breve anche Bakery, con l’aroma degli specialty coffee di. Laurea in comunicazione, amore per la terra e visione imprenditoriale: con questi ingredienti Guzzetti ha dato vita a un progetto originale e di alta qualità, che cresce giorno dopo giorno. Come nasce Via? Viaè un luogo neonato: abbiamo aperto nel settembre 2023 nella vecchia, quella del pavé. L’idea alla base del locale è quella di ripopolare la città di luoghi del, ricostruendo il tessuto sociale che si è perso e seguendo il concetto di osteria come luogo d’incontro. Viadesidera riportare i milanesi al ristorante offrendo piatti semplici – che non significa banali – e di alta ...