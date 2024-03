Mobilità personale educativo | le domande scadono oggi 19 marzo

Sono aperte da oggi , 28 febbraio, e fino al 19 marzo le domande di Mobilità 2024 -25 per il personale educativo . Date e indicazioni sono contenute nell'ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio ... (orizzontescuola)

L’O.M. n. 30 del 23/02/ 2024 ha avviato le procedure di mobilità del personale docente , educativo e ATA per l’ anno scolastico 2024 / 2025 . Per i docenti di religione cattolica è disponibile ... (orizzontescuola)

Fino al 25 marzo il personale ATA di ruolo può presentare domanda di Mobilità 2024 -25. Il 27 maggio saranno pubblicati gli esiti delle domande. Le tempistiche sono state indicate nell'ordinanza ... (orizzontescuola)

La transizione "elettrica" passa anche attraverso le officine: La mobilità elettrica è diventata fondamentale, non solo per il settore automobilistico ma anche per ... garantire una ricerca accurata e la formazione di personale qualificato, oltre all'adeguamento ...

Al via le attività di mobilità internazionale per il Liceo Scientifico 'Siciliani' di Catanzaro: ... la docente referente e il DSGA, Il Liceo ha ottenuto l'accreditamento Erasmus + per gli anni 2022 - 2027 con un progetto di mobilità a favore di studenti, docenti, personale ATA e staff dirigenziale.