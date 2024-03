Mobilità insegnanti religione cattolica 2024 | domande dal 21 marzo al 17 aprile MODELLO e indicazioni

(Di martedì 19 marzo 2024) Con ordinanza n. 31 del 23 febbraiosono state pubblicate lee i termini per la presentazione delleda parte deglidiper l'anno scolastico-25. L'articolo .

'Fuori dagli accordi col PD, siamo la sinistra concreta, puntiamo su Claudio Tonelli sindaco': ... del sistema delle Cra e della mobilità, un approccio diverso, per certi versi opposto, rispetto a ... Eclatante il caso di medici, infermieri, insegnanti, studenti, forze dell'ordine ovvero figure ...

In prossimità delle festività pasquali i prezzi dei biglietti mettono il turbo: Una vera e propria catastrofe per quei cittadini "fuori sede" (studenti, insegnanti, lavoratori) ... ledendo gravemente il diritto alla mobilità dei cittadini. In particolare, i costi dei voli hanno ...