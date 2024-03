Mistero Kate Middleton | la Principessa è paparazzata ma per molti non sarebbe lei

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Si infittisce ilsulle condizioni delladel Galles Dov’è finita? Oramai la domanda è questa. Non c’è pace per la Royal Family, tutti o quasi vorrebbero avere informazioni in più sulladel Galles. A inizio anno, un comunicato di Buckingham Palace parlava di una operazione all’addome. Si chiedeva privacy e si precisava che fino a pasqua lanon avrebbe partecipato a nessun evento pubblico. Poi, per la festa della mamma è stata pubblicata una foto, che ha destato scandalo, modificata, almeno così è stato detto, dalla stessa. Lo scatto non è bastato e anzi ha alimentato le teorie complottistiche. Nelle ultime ore, così il The Sun ha pubblicato degli scatti di, ...