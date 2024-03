Misteriosa morte di un 19enne italiano ad Amsterdam | era scomparso da 3 giorni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Da trenon si avevano più notizie di Alessio Giannaccari,originario di Lecce che si era trasferito ade purtroppo oggi è arrivata la notizia che la famiglia mai avrebbe voluto ricevere: il ragazzo purtroppo è morto. In mattinata le forze dell’ordine olandesi hanno rinvenuto il corpo del ragazzo vicino alla stazione ferroviaria, in una zona periferica della capitale olandese. Laal momento è avvolta dal mistero e infatti la polizia locale ha aperto un’indagine e gli inquirenti hanno trattenuto il corpo, presumibilmente per svolgere un’autopsia. Ancora non è chiaro se il ragazzo sia stato ucciso, coinvolto in un incidente oppure morto per cause naturali. Al momento l’ipotesi più plausibile è che sia stato investito da un treno, ma le indagini sono ...