Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha annunciato una nuova coalizione per fornire missili di media e lunga gittata all’Ucraina, per sostenere Kiev nella guerra contro la Russia . E poi annuncia ... (api.follow)

Missili contro l'occidente. La Corea del nord spara di nuovo, ma non è da sola - Pyongyang dice che il lancio fa parte delle esercitazioni militari che vanno avanti già da qualche giorno, contemporaneamente a quelle congiunte tra Corea del sud e America. Blinken intanto è a Seul ...ilfoglio

Italia contro Francia e Polonia: No all’invio di truppe NATO in Ucraina - Italia contro Francia e Polonia: No all'invio di truppe NATO in Ucraina di Gualfredo de'Lincei Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, in ...politicamentecorretto

Houthi, chi sono i ribelli sciiti che hanno rivoluzionato il traffico marittimo: in cinque mesi hanno dimezzato il trasporto via Suez - Sono diventati una minaccia concreta: gli Houthi dello Yemen stanno bloccando il commercio marittimo globale. E lo stanno facendo senza possedere un arsenale di navi da guerra tradizionale. Senza una.ilmessaggero