Mirko Brunetti in compagnia di Shaila Gatta | spuntano i dettagli e Perla impazzisce

(Di martedì 19 marzo 2024) Alfonso Signorini ha mostrato aVatiero e tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello 2024 delle foto diin dolcedi. Il gossip ha scatenato la gelosia diche furiosa ha rivelato le sue perplessità a Sergio D’Ottavi. Il fatto cheavesse due drink diversi in mano nelle due foto, si fossero cambiati di posto e addirittura sembrava senza camicia sotto la giacca ha fatto infuriare: “Aveva più cocktail? Ora gli dico questo ad Alfonso. No, ma l’avevo notato anche io questoo. È vero, aveva due cocktail diversi e le foto erano in posizioni diverse. Ma anche io c’avevo fatto caso, mica sono una sprovveduta. Mo gli dico tutto ad Alfonso. Quella è stata ...

