Mirko Brunetti | esplode il caso giacca che fa tuonare i fan di Perla | “Non te la meriti”

(Di martedì 19 marzo 2024)preso di mira da alcuni fan diVatiero sui social: l’outfit dell’ex gieffino ha scatenato nuove polemiche Al Grande Fratelloilgate. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico del reality delle immagini diprotagonista a una festa a Napoli, con un outfit che non ha attirato la simpatia diVatiero. Nelle foto in questione, pubblicate dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini,figurava con unaelegante, sotto la quale non indossava niente. Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello è stato pizzicato in compagnia dell’ex velina di Striscia la notizia, Shaila Gatta, ex volto anche di Amici. Immagini che hanno indispettito ...