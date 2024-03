“Miopia e ambliopia in bambini e adulti” | incontro con gli specialisti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) “in”, è il titolo dell’in programma martedì 26 marzo, al Centro medico Humanitas Medical Care di Almè, in via Castelvaglietti 2a, per parlare di prevenzione delle malattie degli occhi che possono colpire i più piccoli ma anche gli. A parlarne ci saranno il dottor Giovanni Gurreri e la dottoressa Fiorella Bazzi, ortottista,dell’Ambulatorio di Oculistica di Humanitas Medical Care che fa capo al Dipartimento di Oculistica e Oftalmologia di Humanitas Castelli di Bergamo diretta dal professor Mario Romano. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria cliccando qui «La, come gli altri difetti visivi quali l’ipermetropia e l’astigmatismo, se trascurata nei ...