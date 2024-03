(Di martedì 19 marzo 2024) Tutto il Mondo è Paese (IG Beppe Fiorello) Lo scorso ottobre è terminato l’incubo giudiziario di, l’ex sindaco di Riace che fu cnnato a 13 anni e 2 mesi per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica e peculato, prima che la sentenza venisse ribaltata (maggiori info qui). Simbolo dell’accoglienza, la Rai decise di dedicare al “modello” una– Tutto il Mondo è Paese con protagonista Beppe Fiorello – prima che lo scandalo ne bloccasse la messa in(era prevista nella primavera del 2018). “Ora è arrivato il momento e mi auguro che la tua storia raccontata con la magia e il gioco di finzione del cinema possa tornare libera con te, come te e per il pubblico” dichiarò lo stesso Fiorello dopo la sentenza che ha riconsegnato ...

La sinistra delle figurine. A costante caccia di simboli, di icone da gettare nella mischia per raccogliere qualche voto in più. Un modus operandi già utilizzato (con modesti risultati, ad essere ... (iltempo)

Mimmo Lucano accusa la Rai di non mandare in onda la fiction a lui dedicata per ragioni politiche. L’azienda smentisce - Lo scorso ottobre è terminato l’incubo giudiziario di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace che fu condannato a 13 anni e 2 mesi per associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, falsità ...davidemaggio

Mimmo Lucano: «I vertici Rai hanno paura della fiction su di me» - Mimmo Lucano in un'intervista spiega le motivazioni secondo cui, la fiction Rai Tutto il mondo è Paese ispirata alla sua figura , non è ancora andata in onda.lettera43

"Governo fascista". Mimmo Lucano attacca il disco della propaganda - L'ex sindaco di Riace, oggi candidato alle europee con Avs, accusa il governo di fascismo: "è nella sua storia". Poi la domanda a bruciapelo: "Meglio Mussolini o Meloni". E Lucano non si smentisce ...ilgiornale