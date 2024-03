Mima il gesto della pistola contro la Meloni | è caos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 19 marzo 2024) Hato unarivoltail Presidente del Consiglio, Giorgia, lo studente del liceo Righi di Roma, che stava assistendo alla seduta del Senato in cui erano in corso le comunicazionipremier in vista del Consiglio europeo. Per sgridare il liceale era già intervenuta un’insegnante, che gli aveva subito abbassato il braccio. Ma quelè stato visto da alcuni parlamentari che lo hanno segnalato a Ignazio La Russa. Presidente del Senato che poi ha dichiarato: “Mi corre l’obbligo di segnalare unnon proprio elegante, voglio essere light, avvenuto mentre salutavo gli studenti di una scuola di Roma: da parte di uno studente ci sono state due dita e il pollice alzato verso il premier immediatamente represso da una delle insegnati che mi ...