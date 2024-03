Milano | naziskin ucraino 16enne aggredisce 4 stranieri in metro urlando | «I fascisti sono tornati» Arrestato – Il video

(Di martedì 19 marzo 2024) Anfibi, bomber, pantaloni mimetici e il cranio rasato. Si appostava nei corridoi dellaverde di, la M2, e sceglieva le sue vittime in base alla nazionalità. Poi li seguiva, li aggrediva e li picchiava: quattro persone, quasi tutte originarie dello Sri Lanka,state colpite con violenza nella notte tra il 28 e il 29 febbraio e ancora il 9 marzo. La polizia ha infine identificato el’autore delle aggressioni, unche si è anche reso protagonista del tentativo di furto di alcune macchine dopo averle danneggiate con un martelletto. Le aggressioni, secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della Digos, diretti dalla Procura dei minori con la facente funzione procuratrice Luisa Russo, erano motivate dall’odio razziale. Il giovane si vestiva come ...

