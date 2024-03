Milano Marathon 2024 Antonio Rossi | “Circa 150 finanzieri prenderanno parte tra atleti ed ex atleti delle Fiamme Gialle”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) “Siamo onorati dicipare a questa storica edizione della Maratona di, in concomitanza con le celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. Per l’occasione150alla Gara, indossando una divisa realizzata appositamente per l'evento e recante il lo