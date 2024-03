(Di martedì 19 marzo 2024), 19 mar. (Adnkronos) - E' stato presentato stamane, a palazzo Isimbardi, l'accordo di collaborazione tra ladi, il Comune di, Musa-Multilayered urban sustainability action e l'università degli studiBicocca che ha lo scopo di favorire in governo della. Di recente vi è stato unoesponenziale dei progetti di riqualificazione energetica che prevedono la gestione della climatizzazione attraverso pompe di calore alimentate da acque di falda, la cui concessione deve essere approvata dalla, con la sola eccezione delle cosiddette grandi derivazioni, di competenza regionale. La...

Milano: istituita in città metropolitana cabina regia per sviluppo geotermia urbana - Milano, 19 mar. (Adnkronos) - E' stato presentato stamane, a palazzo Isimbardi, l'accordo di collaborazione tra la città metropolitana di Milano, il Comune di Milano, Musa-Multilayered urban sustainab ...lanuovasardegna

Lombardia: contro mafie per le vittime, evento con scuole e mostra studenti Accademia Brera - Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Studenti protagonisti a Palazzo Pirelli per la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime, istituita con la legge regionale n.17/2015.lagazzettadelmezzogiorno

Città metropolitana di Milano: istituita la Cabina di regia per il governo dello sviluppo della geotermia urbana - (mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2024 – Stamani, a palazzo Isimbardi, è stato presentato l’accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Milano, il Comune di Milano, Musa – ...mi-lorenteggio