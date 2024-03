Milan | troppo nervosismo in campo Il preoccupante dato sui cartellini rossi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 19 marzo 2024), la squadra di Stefano Pioli ènervosa in: seiin 29 giornate di Serie A e primato in classifica… Se vogliamo provare a fare un’analisi dei problemi che hanno, e stanno, accompagnando ilin questa stagione, non possiamo non partire dai troppi goal subiti. I dati parlano chiaro ed evidenziano che le reti incassate dalla formazione allenata da Stefano Pioli sono ben 33 in 29 gare di campionato. Ciò significa che i rossoneri subiscono 1,14 goal a partita. E’ quindi un problema di difesa. Non solo la retroguardia, però. C’è un altroche fa infuriare i tifosi dele riguarda i cartellini. Il club di via Aldo Rossi è, infatti, in testa alla classifica di espulsioni in Serie A, con ben 6 rossi. Appena dietro ci sono Lazio, ...