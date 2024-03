Milan | Theo squalificato una giornata | a Firenze fascia sinistra a Florenzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)o, 18 marzo 2024 – Secondo giorno di riposo per ilche tornerà ad allenarsi giovedì per preparare la trasferta didel prossimo 30 marzo alle 20.45 dove mancheràHernandez: il terzino è statoper un turno dal Giudice Sportivo in quanto era diffidato ed è stato ammonito domenica contro il Verona per "comportamento non regolamentare in campo". Nonostante il fraintendimento subito chiarito con Baroni e il mea culpa dell’arbitro Mariani in merito all’esultanza “con spallucce” fatta dal difensore, il giudicesportivo, dopo aver letto il referto di Verona-, non ha fatto un passo indietro. Contro la Viola a, dunque, probabile spazio ad Alessandro, mentre a destra ci sarà capitan Davide Calabria. ...