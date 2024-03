Milan | Theo Hernandez spaventa i tifosi | sono un po’ stanco…

(Di martedì 19 marzo 2024) Dal ritiro con la Francia il terzino delha detto di essere un po’ stanco: le ultime novità sulle sue condizioni Il 2024 diè stato fin qui devastante: il terzino francese è l’uomo in più del. Stefano Pioli non può farne a meno, decisivo tanto in fase difensiva quanto in quella difensiva. Se sta benegioca, sempre. Questo ha portato però il francese a giocare tante partite consecutive e ora il classe 1997 è anche stato convocato dalla sua nazionale. Intervistato dal ritiro con la Francia il giocatore delha detto: “un po’ stanco ma pronto per giocare“. Come dargli torto?è reduce da una lunga serie di partite consecutive e un po’ di riposo gli farebbe solo ...

Giudice, 7 squalificati in serie A per una giornata - Tra i calciatori espulsi, è stato fermato Dusan Vlahovic (Juventus); tra i calciatori non espulsi, sono stati squalificati Warren Pierre Bondo (Monza), Martin Erlic (Sassuolo), Theo Hernandez (Milan), ...ansa

Theo Hernandez Milan: cambia lo scenario in vista dell’estate, la minaccia Premier incombe! LE DICHIARAZIONI - Tra i temi del calciomercato Milan c’è il futuro di Theo Hernandez. La minaccia Premier League incombe. Il pensiero di Bianchin Occhi sui big rossoneri. Il calciomercato Milan nella sessione estiva ...milannews24

Convocati Milan in Nazionale: la confessione di Theo Hernandez all’arrivo in ritiro preoccupa i tifosi - Allarme Theo Hernandez La sosta delle Nazionali ha messo in pausa il campionato di Serie A, tra i convocati della Francia per le amichevoli contro la Germania e il Cile c’è anche il terzino del Milan ...milannews24