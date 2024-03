Milan | squalifica ufficiale per Theo Hernández | ecco quante gare salta

Alle 18:00 di oggi, domenica 17 marzo Atalanta e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della partita della ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile, tra due squadre ... (sportface)

Dopo il gol in Verona-Milan , Theo Hernández ha rimediato un'ammonizione che - da diffidato - gli costerà un turno di squalifica in campionato (pianetamilan)

Un altro caso di razzismo in cui nessuno è razzista - È cambiato che oggi ci troviamo a scrivere di un calciatore della nazionale che proprio nella domenica in cui la federazione promuove la sua campagna contro il razzismo, forse dice qualcosa di ...ultimouomo

Baroni squalificato contro il Cagliari - Marco Baroni non sarà in panchina per la delicata trasferta di Cagliari, in programma lunedì 1° aprile. L’allenatore gialloblù, infatti, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo ...calciohellas

Juventus, una giornata a Vlahovic | Tutti gli squalificati - Dopo lo scorso turno di campionato, il Giudice Sportivo ha squalificato 7 giocatori per la 30° giornata ... HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già ...sportpaper