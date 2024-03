Milan-Roma di Europa League | Totti ‘punge’ il Diavolo | “DNA europeo? Sì | ma …”

In vista di Milan-Roma , a partire da domani ci sarà la vendita dei biglietti per la sfida con i giallorossi, nei quarti di Europa League Ora le squadre si fermano per fare spazio agli impegni delle ... (dailymilan)

In attesa della sfida di Europa League tra Milan e Roma, Francesco Totti ha parlato delle possibilità di passaggio del turno delle squadre Dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Verona, il Milan va ... (dailymilan)

Saranno in vendita da oggi pomeriggio i Biglietti per Milan-Roma , partita di andata dei quarti di finale dell'Europa League 2023-2024 (pianetamilan)

Giudice sportivo, nessun giocatore del Torino squalificato mentre ce n’è uno del Monza: Bondo - Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato 7 giocatori e un allenatore dopo le gare valide per la 29ª giornata di Serie A Tim 2023/2024. Fra loro, così come per i ...torinogranata

Giudice Sportivo, sette squalificati: Lazio e Juve interessate - (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione). MALEH Youssef (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima ...lalaziosiamonoi

Vlahovic, sorpresa nel referto di Giua: la decisione del Giudice Sportivo - L'attaccante serbo fermato dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa, ma spunta una novità sulla decisione del direttore di gara ...tuttosport